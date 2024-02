FC Barcelona znajduje się w takiej sytuacji, w której do robienia wielkich transferów potrzebny jest ogromny wysiłek piłkarzy, którzy będą naciskać na swoje macierzyste kluby. Sprowadzanie gwiazd jest więc praktycznie misją niemożliwą, chyba, że sam zawodnik doprowadzi do takiego ruchu. Według katalońskiego "Sportu" swoje usługi Barcelonie zaoferował Enzo Fernandez, który rok temu kosztował Chelsea ponad 120 milionów euro. To byłby absolutnie szalony transfer.