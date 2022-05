Niebotyczne pieniądze dla Kyliana Mbappe. Tyle nie zarabiał nikt

Oprac.: Tomasz Czernich Transfery piłkarskie

Sobotni wieczór przyniósł oficjalny komunikat o przedłużeniu przez Kyliana Mbappe umowy z Paris Saint-Germain. Młody Francuz wydawał się być bliski przenosin do Realu Madryt, lecz do pozostania we Francji skłoniły go niebotyczne pieniądze. Jak ujawniono, rocznie będzie on zarabiać... niemal sto milionów euro.

Zdjęcie Kylian Mbappe / AFP PATRICK HERTZOG / AFP