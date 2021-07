Polak w ostatnim sezonie zaliczył w barwach pierwszej ekipy ze stolicy Włoch dwa występy: po jednym w Serie A i Lidze Europy. Wiele wskazuje jednak na to, że najbliższe miesiące spędzi w innym zespole - Sampdorii.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że młody gracz może stać się częścią wymiany na linii Roma - Sampdoria. Jej głównym bohaterem nie byłby jednak on, a Duńczyk Mikkel Damsgaard. Klub ze stolicy jest zdeterminowany, by pozyskać piłkarza, oferując 25 milionów euro, Polaka oraz Ebrimę Darboe.



Okazuje się jednak, że taka oferta nie jest dla drużyny z Genui w stu procentach satysfakcjonująca. Oczekuje ona kwoty co najmniej o 15 milionów euro wyższej.



Damsgaard zaliczył wraz z reprezentacją Danii świetny występ na mistrzostwach Europy. 21-latek strzelił dwa gole i zaliczył asystę, a wraz z drużyną był o włos od awansu do finału.



TC

Reklama

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!