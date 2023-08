W Arabii Saudyjskiej możemy wyróżnić trzy największe zespoły. Pierwszym jest Al-Nassr, które rozpoczęło prawdziwą ekspansję na europejski futbol. To właśnie do tej drużyny zimą 2023 roku trafił z Manchesteru United Cristiano Ronaldo. Wówczas zespół z Arabii według doniesień mediów miał zaoferować Portugalczykowi 200 milionów euro pensji za rok gry. Dodatkowo po sezonie doszło także do zmiany sponsora technicznego na będące przy Ronaldo od lat Nike.