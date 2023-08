Napoli finalizuje transfer pomocnika. Co dalej z Piotrem Zielińskim?

Napoli sprowadza Gabriego Veigę. Co to oznacza dla Piotra Zielińskiego?

Co transfer Gabriego Veigi oznacza więc dla samego Zielińskiego? W tym momencie trudno to jednoznacznie stwierdzić. Transfer Polaka wciąż nie został w pełni wykluczony. Okno transferowe będzie trwać do końca sierpnia - do tego czasu dowiemy się, gdzie polski pomocnik spędzi nadchodzący sezon. Najbardziej prawdopodobną opcją jest jednak prolongowanie umowy z Napoli i stanowienie jednego z najważniejszych ogniw w zespole, jak to miało miejsce dotychczas.