Do czasu zerwania więzadła krzyżowego w kwietniu 2021 roku wszystko układało się naprawdę dobrze. Polak dostawał dosyć regularnie szanse na występy w niemieckiej Bundeslidze i prezentował się obiecująco. Paskudna kontuzja niestety wyraźnie zahamowała jego rozwijającą się karierę. Po problemach z kolanem wrócił do gry dopiero w grudniu 2021 roku. Nie był to jednak ten sam Białek, co wcześniej.