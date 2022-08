Milik o krok od giganta! Ostatnie rozmowy. "To było przeznaczenie"

Polski snajper w styczniu 2021 roku wyjechał z Italii - przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z SSC Napoli do Olympique Marsylia. 1 lipca tego roku został przez francuską drużynę wykupiony, ale raczej nie zagrzeje tam na dłużej miejsca - chce ona bowiem sprzedać 28-latka, który oferowany był europejskim potęgom. Żywe zainteresowanie wykazywał przede wszystkim Juventus, który po fiasku sprowadzenia Memphisa Depay'a koncentruje swoje wysiłki na tym, by to właśnie Milik założył jego barwy.

Media wieszczą hit z udziałem Milika! "To było przeznaczenie"

We wtorkowy wieczór doskonale zorientowany w realiach transferowego rynku Fabrizio Romano poinformował, że włodarze "Starej Damy" zaplanowali już spotkanie z przedstawicielami Polaka."W środę rozmowy wejdą w kluczową fazę" - napisał.

O tym, że sprawy przybrały bardzo dynamiczny obrót świadczy też fakt, że nasz snajper trafił na okładkę "Corriere dello Sport". "To było przeznaczenie" - piszą dziennikarze dodając, że osiągnięgo już porozumienie z włodarzami Olympique Marsylia.

Zdjęcie Okładka środowego wydania "Corriere dello Sport" / materiał zewnętrzny

W poprzednim sezonie Milik strzelił dla Marsylii 20 goli w 37 spotkaniach. W obecnym zagrał dotąd dwa razy i nie zdołał się wpisać na listę strzelców.