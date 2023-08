W kwestii transferów nie sądzę, aby mogli funkcjonować w ten sposób przez dłuższy czas. Muszą dołożyć do tego osiągnięcia na boisku. W zeszłym roku wydali na piłkarzy 600 milionów funtów i rozłożyli ten wydatek na osiem lat, bo takie kontrakty zaoferowali zawodnikom. Rocznie koszt transferów to zatem 75 milionów funtów. W tym roku dołożą do tego kolejne 300 milionów funtów – 60 milionów funtów po amortyzacji, co przełoży się na 135 milionów funtów. Na przestrzeni trzech okienek sprzedali jednak piłkarzy za 250 milionów funtów, więc może się okazać, że ostatecznie wyjdą na plus. Jest pewne ryzyko w konsekwencji Finansowego Fair Play. Jeżeli Chelsea nie zacznie uzyskiwać dochodów przez grę w Lidze Mistrzów czy nie wygeneruje ich w inny sposób, w końcu powinie jej się noga

~ Simon Jordan dla TalkSPORT (cyt. za angielskieespresso.pl)