Cuisance trafił do Monachium w 2019 roku z Borussii Moenchengladbach. Rok później został wypożyczony do Olympique Marsylia, w którym grał do lata 2021 roku. Kolejne kilka miesięcy spędził w Bayernie, lecz odgrywa w ekipie marginalną rolę - wystąpił zaledwie w dwóch spotkaniach, zaliczając łącznie 56 minut.

Michael Cuisance opuści Bayern Monachium

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - VfL Wolfsburg. Skrót meczu. WIDEO © 2021 Associated Press

Dni pomocnika w Bawarii wydają się policzone. Jak donosi Fabrizio Romano, piłkarz zwiąże się z występującą w Serie A Venezią.



Ile Bayern otrzyma za gracza? Włoski dziennikarz informuje że będzie to kwota rzędu 3-4 milionów euro.



Venezia to aktualnie 16. zespół tabeli Serie A. Po 19 kolejkach ma na koncie 17 punktów.



TC