Miał być zmiennikiem Lewandowskiego. Postara się zastąpić Arkadiusza Milika

To może dziwić, gdy przypomnimy sobie, w jakiej sytuacji odchodził z FC Barcelony . Gabończyk bowiem był naprawdę istotnym zawodnikiem w taktyce Xaviego , po doskonałym półroczu w nowych barwach. Wówczas wydawało się, że Aubameyang będzie naprawdę wartościowym zmiennikiem dla Roberta Lewandowskiego . Doświadczony snajper zdecydował się jednak odejść.

Aubameyang szuka formy w Olympique Marsylia

Jego wybór padł na powrót do Premier League . Ponowna przygoda z angielskimi boiskami była jednak absolutnie tragiczna. Wobec tego nadszedł czas na kolejną zmianę ligi. Tym razem Aubameyang zdecydował się na ponowną grę we francuskiej Ligue 1. Gabończyk w nowym sezonie będzie reprezentował barwy trzeciego zespołu poprzedniego sezonu - Olympique Marsylia .

Można powiedzieć, że formalnie doświadczony napastnik ma zastąpić Arkadiusza Milika . Polak bowiem tego lata został oficjalnie sprzedany z Marsylii, choć już rok wcześniej był wypożyczony. Gabończyk podpisał umowę do końca sezonu 2025/2026 , co gdy weźmiemy pod uwagę jego wiek (34 lata) jest naprawdę dużym kredytem zaufania ze strony działaczy klubu ze Stade Velodrome.

Aubameyang już wcześniej grał w Ligue 1. Reprezentował wówczas barwy najpierw Lille, później AS Monaco, a na końcu Saint-Ettiene. To właśnie z tego ostatniego klubu został sprzedany do Borussii Dortmund za 13 milionów euro. Podczas swojej poprzedniej przygody z francuskimi boiskami wystąpił łączne w 120 spotkaniach ligowych. Strzelił w nich 41 goli oraz 26 razy asystował.