Messi jednak zagra z Lewandowskim? Sensacyjna zapowiedź!

Temat Messiego jest o tyle specyficzny, że w jego przypadku nikt nie bawi się w półsłówka czy domysły, a większość wypowiada się w tym temacie wprost. Nie inaczej jest z Joanem Laportą, który bezpośrednio stwierdza, że chciałby powrotu Argentyńczyka, bo należy mu się godne pożegnanie w stolicy Katalonii, a nie takie, które miało miejsce przed rokiem.

Lobo Carrasco był gościem popularnego programu "El Chiringuito", poświęconego hiszpańskiej piłce. Carrasco został tam zapytany o Messiego i momentalnie odparł, że Argentyńczyk rzeczywiście chce wrócić do klubu.

- Messi chce wrócić, ale nadal się to nie stało, bo brakuje jeszcze pewnych rzeczy. Bardzo ważne będą najbliższe miesiące, do stycznia, wtedy będziemy mogli już na pewno stwierdzić czy Messi będzie mógł wrócić do klubu - stwierdził dziennikarz.

Hiszpański dziennikarz: Najbliższe miesiące będą kluczowe w kontekście powrotu Messiego

Jeśli rzeczywiście tak by się stało, to Messi wracałby do zupełnie innej Barcelony niż ta, z której odchodził. Tylko w trwającym okienku transferowym na Camp Nou pojawiło się kilku nowych zawodników, z Robertem Lewandowskim na czele.

Jak na razie zapowiada się, że obaj wybitni piłkarze spotkają się na boisku najwcześniej w czasie meczu Polski z Argentyną na mistrzostwach świata, ale kto wie czy już niedługo nie będą występować w jednej drużynie.

