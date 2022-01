22-letni piłkarz w obecnym sezonie rozegrał już 20 spotkań, w których strzelił cztery gole. Ma średnią not "Kickera" wynoszącą 3,63 (gdzie "1" jest teoretycznie najwyższą).

Koreańczyk na celowniku Bayernu?

Pierwszym klubem Koreańczyka w Europie był Bayern Monachium, do którego trafił zimą 2018 roku. Latem 2019 sprzedano go do SC Freiburg za 2 miliony euro, a po sześciu miesiącach... wypożyczono do Bayernu. W barwach drugiej drużyny grał do lipca 2020. Od tamtej pory, nieprzerwanie znajduje się już w kadrze swojego obecnego zespołu.



"Sky" donosi, że Bawarczycy są zainteresowani wykupieniem Jeonga. Byłoby to jednak dość kosztowne - telewizja informuje, że wiązałoby się z kosztem ok. 10 milionów euro.



Serwis "Transfermarkt" aktualnie wycenia młodego piłkarza na 5,5 miliona euro.



