Golkiper najprawdopodobniej pożegna się z klubem, by "zrobić miejsce" dla Gianluigiego Donnarummy, który żegna się z AC Milan i zdaniem mediów jest bliski porozumienia ze "Starą Damą". Ta musi sprzedać Szczęsnego, by pozyskać środki na kontrakt dla młodszego piłkarza.

Zdaniem mediów w Italii nasz rodak może wrócić do AS Roma - klubu, do którego był w latach 2015-2017 wypożyczony z Arsenalu. Jeżeli wierzyć pogłoskom, wielkim orędownikiem sprowadzenia gracza jest sam Jose Mourinho. Problemem pozostają jednak pieniądze - drużyny ze stolicy zwyczajnie nie stać na Polaka.



Jak donosi "Tuttosport", lekarstwem może być wymiana na linii Roma - Juventus. Do klubu z Turynu miałby trafić Alessandro Florenzi, wypożyczony aktualnie do Paris Saint-Germain.



Szczęsny w barwach Juventusu występuje od 2017 roku. Łącznie rozegrał w nim 137 spotkań.



TC

