O zainteresowaniu 27-latkiem ze strony mistrzów Niemiec mówiło się już od dłuższego czasu. Ekipa z Lipska oczekiwała za piłkarza kwoty w wysokości około 15 milionów euro, lecz Bawarczycy długo nie byli przekonani, czy są w stanie pozwolić sobie na taki wydatek. Pieniądze na transfer miały się znaleźć dopiero po sprzedaży jednego z zawodników, którzy nie spełniają oczekiwań: Corentina Tolisso lub Michaela Cuisance'a.

Jak donosi "Bild", stronom udało się jednak ostatecznie wypracować porozumienie, a Bayern zapłaci za piłkarza 16 milionów euro. Co ostatecznie skłoniło włodarzy do tego, by wyłożyć tak dużą kwotę? Tego do końca nie wiadomo. Z jednej strony - na horyzoncie może majaczyć transfer jednego z wymienionych wyżej piłkarzy. Z drugiej zaś, mogły ich do tego zmusić okoliczności - ekipa z Monachium dysponuje wąską kadrą, a brak znaczących wzmocnień (przy jednoczesnym odejściu gwiazd: Davida Alaby i Jerome'a Boatenga) jest krytykowany przez kibiców i ekspertów.



27-letni Sabitzer to kapitan RB Lipsk. W drużynie występuje od 2015 roku. Łącznie na boiskach Bundesligi rozegrał dotąd 145 spotkań, w których strzelił 32 gole i zaliczył 27 asyst. Zagrał w obu dotychczasowych meczach ekipy tego sezonu BL.



TC

