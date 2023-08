Media: To już koniec. Neymar zmienia klub. Nie do wiary, ile zarobi

Neymar jest piłkarzem swego czasu uważanym za gwiazdę pokoleniową. Do pewnego czasu Brazylijczyk spełniał pokładane w nim nadzieje, ale po odejściu do PSG nie odniósł już żadnego wielkiego sukcesu - ani z drużyną, ani indywidualnie. Wygląda na to, że jego kariera w Europie właśnie się kończy. Dziennikarz L'Equipe Loïc Tanzi informuje, że piłkarz porozumiał się już z kolejnym klubem, którym będzie saudyjskie Al-Hilal.