Saga transferowa związana z przejściem Leo Messiego do nowego klubu ruszyła już kilka miesięcy temu, gdy stawało się jasne, że Argentyńczyk nie przedłuży kontraktu z Paris Saint-Germain . A gdy mistrz świata oficjalnie poinformował o rozstaniu z paryskim klubem , spekulacje na temat jego przyszłości przybrały na sile.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że 35-latek bierze pod uwagę tylko dwa kierunki: FC Barcelona lub saudyjski Al-Hilal , gdzie mógłby liczyć na pokaźne zarobki. Plotki na temat powrotu piłkarza do Katalonii podsycał ojciec zawodnika, który mówił w rozmowie z mediami, że jego syn chciałby ponownie zagrać w Barcelonie.

Leo Messi zagra w MLS? Inter Miami szykuje ofertę

Wydaje się, że przyszłość Argentyńczyka rozstrzygnie się już niebawem. Nowe światło na temat sytuacji 35-latka rzuca publikacja "The Athletic", która w środowy poranek informuje o możliwym transferze wybitnego piłkarza do... Interu Miami . Ten kierunek wprawdzie już wcześniej przewijał się w spekulacjach dziennikarzy, ale wydaje się, że teraz te pogłoski przybrały na sile.

"Major League Soccer i Inter Miami ustalają szczegóły dotyczące potencjalnego podpisania kontraktu z Lionelem Messim" - czytamy w The Athletic, gdzie zaznaczono, iż "rośnie nadzieja, że Inter Miami może sfinalizować transakcję". Jak dodano, kierownictwo MLS miało już zostać zapewnione, że Argentyńczyk rozważa wyłącznie transfer do Barcelony lub Miami, nie biorąc nawet pod uwagę przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.