Bayern Monachium jest zainteresowany pozyskaniem Son Heung-Mina, reprezentującego aktualnie barwy Tottenhamu Hotspur - poinformowały angielskie media.

28-letni zawodnik na szerokie wody wypłynął właśnie w Niemczech, jako piłkarz Hamburger SV i Bayeru Leverkusen. To z "Aptekarzy" przeszedł do "Kogutów" latem 2015 roku.

Całkiem możliwe, że Koreańczyk powróci za naszą zachodnią granicę. Według doniesień mediów, poważnie zainteresowany pozyskaniem go jest Bayern Monachium. Chciałby on sprowadzić zawodnika latem 2022 roku. Spowodowane jest to faktem, że jego kontrakt z Tottenhamem wygasa dwanaście miesięcy później, co może sprawić, że Anglicy zdecydują się oddać go po atrakcyjnej cenie.



Wyceniany obecnie na 85 milionów euro zawodnik w tym sezonie zaliczył łącznie 41 występów, w których strzelił 18 goli i zaliczył 16 asyst.



