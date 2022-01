24-letni piłkarz to kapitan walczącego o utrzymanie w rumuńskiej ekstraklasie Dinama i jeden z najwyżej wycenianych graczy całej ligi. W mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu m.in. ze strony Legii Warszawa, która chciała sprowadzić go już latem, lecz to Raków był najbardziej zdeterminowany. Pierwotnie władze klubu z Kraju Drakuli oczekiwały za swojego asa około miliona euro, lecz ostatecznie obniżyły swoje żądania.

Deian Sorescu dołączy do Rakowa Częstochowa

Portal "Sport.ro" zdradza, że ostatecznie zespół spod Jasnej Góry zapłaci za ofensywnego gracza 700 tysięcy euro (ok. 3,1 mln złotych, plus bonusy). Dodatkowo, Dinamo będzie mogło liczyć na 15% od kwoty kolejnego transferu. Padnie tym samym rekord Rakowa - nigdy dotąd zespół nie wydał tyle na piłkarza.



- Podpisałem dokumenty. Kwota jest zbliżona do tej, jakiej oczekiwałem - powiedział dyrektor sportowy Dinama, Iuliu Muresan, cytowany przez portal.



Sorescu w obecnym sezonie zaliczył w barwach rumuńskiej ekipy 19 spotkań. Strzelił w nich 8 goli, zaliczył jedną asystę. Jest reprezentantem kraju.



Raków to aktualnie trzeci zespół tabeli Ekstraklasy. W poprzednim sezonie sięgnął po wicemistrzostwo kraju.