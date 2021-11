Bawarczycy w meczu "na szczycie" tabeli Bundesligi zdołali wywalczyć komplet punktów, ale strzelanie goli nie przychodziło im łatwo. Wyróżniającym się piłkarzem ekipy Freiburga był zwłaszcza Schlotterbeck. 21-latek to żelazny punkt drużyny, a na koncie ma już nawet powołania do reprezentacji Niemiec, w której dotąd nie zdążył jednak zadebiutować.

Bayern może sięgnąć po obrońcę SC Freiburg?

Umowa gracza z zespołem wygasa latem 2023 roku co sprawia, że będzie on na transferowym rynku łakomym kąskiem. "Sport1" spekuluje, że jeżeli podtrzyma znakomitą dyspozycję, może opuścić klub już latem. Gdzie zakotwiczy?



Dziennikarze sugerują, że z usług młodego obrońcy mógłby skorzystać Bayern Monachium, który potrzebuje wzmocnień formacji defensywnej. Jak zauważono, niewiadomą jest to, czy w drużynie mistrzów Niemiec pozostanie Niklas Suele, którego umowa kończy się właśnie latem. Postawa zawodnika budzi również uznanie trenera Bawarczyków, Juliana Nagelsmanna.



