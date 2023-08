Media: Przełom ws. Zielińskiego, podpisał kontrakt. Padła konkretna data

Dziennikarz z Arabii Saudyjskiej Ahmad Alajan informuje, że Piotr Zieliński jest już po podpisaniu kontraktu z Al-Ahli Dżudda . Oficjalnego komunikatu ze strony zainteresowanych klubów wciąż brakuje, ale wszystko wskazuje na to, że przyszłość Polaka jest już rozstrzygnięta.

Taka informacja nie byłaby jednak zaskoczeniem. Fabrizio Romano już dwa dni wcześniej informował, że Piotr Zieliński uzgodnił warunki umowy z Al-Ahli i czeka jedynie na porozumienie klubów. To jednak wydaje się być już tylko formalnością, ponieważ SSC Napoli nie chce zatrzymywać Polaka w swojej drużynie.

Saudyjskie media donoszą, że Piotr Zieliński już związał się z Al-Ahli

Inny dziennikarz Nicolo Schira informował, że SSC Napoli ma otrzymać za Polaka 32 miliony euro. W obecnej trudnej sytuacji finansowej mistrza Włoch jest to dość pokaźny zastrzyk gotówki. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że Piotr Zieliński w minionym sezonie zyskał status legendy klubu ze stolicy Kampanii , a ten w dość brutalny sposób wypycha go, chcąc zarobić jedynie na jego transferze.

W nowym klubie Piotr Zieliński może liczyć na bardzo godziwe wynagrodzenie, które wyniesie 15 milionów euro za sezon gry. W przeliczeniu na naszą walutę będzie to ponad 66,5 miliona złotych.

Wcześniej media informowały, że transfer Piotra Zielińskiego może się załamać, ponieważ żona piłkarza nie chce przeprowadzać się do Arabii Saudyjskiej. Te doniesienia zostały jednak zdementowane przez Tomasza Włodarczyka z "Meczyków.

Według informacji przekazanych przez Ahmada Alejana, oficjalne potwierdzenie transferu ma zostać ogłoszone w przeciągu dwóch następnych dni. Oznacza to, że Saudyjczycy mają ogłosić pozyskanie etatowego reprezentanta Polski najpóźniej w środę 16 sierpnia.

Według ostatnich informacji Piotr Zieliński czekał już tylko na zielone światło ze strony prezesa SSC Napoli, Aurelio De Laurentiisa. Wygląda na to, że kluby doszły do porozumienia, a Piotr Zieliński lada moment zostanie ogłoszony jako nowy piłkarz Al-Ahli Dżudda. W szatni Polak spotka piłkarzy takich jak: Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy czy Franck Kessie. Wszyscy do saudyjskiego klubu dołączyli oczywiście tego lata, opuszczając swoje europejskie kluby.