Media: Piotr Zieliński w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium

"Lewy" według pogłosek miałby rozstać się z Bawarczykami i przenieść do FC Barcelona. Władze klubu z Monachium wciąż nie podjęły z nim rozmów w kwestii nowej umowy, a medialne przecieki wskazują, że niechętnie odnoszą się do sugerowanej przez agenta napastnika podwyżki wynagrodzenia.

Jednocześnie - miały już ustalić sumę odstępnego, która by je satysfakcjonowała. To 40 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Villarreal CF. 1-1 SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Media: Piotr Zieliński na celowniku Bayernu Monachium

Polscy kibice być może wciąż jednak, nawet w przypadku odejścia Lewandowskiego, będą mogli cieszyć się emocjami, związanymi z grą w Bayernie naszego przedstawiciela. Według "La Reppublica" włodarze chcą bowiem sprowadzić Piotra Zielińskiego, aktualnie broniącego barw SSC Napoli. Z pewnością nie byłaby to tania inwestycja - serwis "Transfermarkt" wycenia go na 50 milionów euro, ale swoje robi też fakt, że pomocnik ma kontrakt z włoską drużyną ważny do czerwca 2024 roku.

Reklama

W obecnym sezonie Zieliński rozegrał dotąd dla Napoli łącznie 38 spotkań. Strzelił w nich 7 goli i zaliczył 5 asyst.