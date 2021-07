O przenosinach "Ziela" do Premier League spekulowano już w przeszłości. Zwolennikiem sprowadzenia polskiego pomocnika do Liverpoolu był Juergen Klopp, a obecnie do podobnego pomysłu skłania się Pep Guardiola z Manchesteru City.

W ekipie "The Citizens" centralną postacią w środkowej strefie boiska jest i pozostanie Kevin De Bruyne, ale mnogość meczów i rozgrywek wymusza na mistrzach Anglii szukanie wartościowych opcji awaryjnych. Transferowym priorytetem dla City pozostaje Jack Grealish, ale jego transfer może okazać się niemożliwy do przeprowadzenia.

Gianluca Di Marzio o Piotrze Zielińskim: Jest podobny do Kevina De Bruyne

Według włoskiego specjalisty od rynku transferowego Gianluki Di Marzio, w przypadku braku porozumienia, co do zmian barw klubowych przez Grealisha, uwaga włodarzy City skupi się na Zielińskim "Jest podobny do De Bruyne. Nie sądzę jednak, żeby Napoli chciało się go pozbyć. Prędzej odejdą Ruiz lub Koulibaly".

Umowa reprezentanta Polski z klubem z Neapolu jest ważna do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z rynkową wyceną za Zielińskiego trzeba by zapłacić około 50 milionów euro, a być może nawet więcej, bo w ostatnim sezonie Zieliński błyszczał na tle kolegów (10 bramek i 13 asyst).

