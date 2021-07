Media: Piotr Zieliński na celowniku Arsenalu Londyn

Polak od lat łączony jest z drużynami z Wysp, lecz póki co od 2011 roku nie opuścił Półwyspu Apenińskiego. Czy możliwym jest, by w końcu zmienił otoczenie? Jak donoszą dziennikarze z Italii, w swoich szeregach chętnie widzieliby piłkarza włodarze Arsenalu.

Jednocześnie podkreśla się, że Napoli nie jest póki co zainteresowane sprzedażą zawodnika. Wiąże się to bezpośrednio z osobą nowego trenera, Luciano Spallettiego, który chce uczynić Zielińskiego centralną postacią ekipy. Z uwagi na fakt, iż kontrakt piłkarza wygasa dopiero latem 2024 roku, do zmiany zdania skłonić mogłaby działaczy zapewne tylko absolutnie rekordowa kwota. Serwis "Transfermarkt.de" wycenia "Ziela" na 50 millionów euro.



W barwach drużyny z Neapolu Polak rozegrał dotąd łącznie 239 spotkań. Strzelił w nich 32 gole i zaliczył 28 asyst.



TC

Zdjęcie Piotr Zieliński /AFP/AFP ALBERTO PIZZOLI/ /AFP