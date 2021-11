18-letni pomocnik "Dumy Katalonii" to zdobywca nagrody "Golden Boy". W tym sezonie zaliczył dotąd cztery występy. Jego kontrakt ważny jest do 2026 roku.

Już teraz serwis "Transfermarkt" wycenia Hiszpana na 80 milionów euro. By go pozyskać, prawdopodobnie trzeba będzie wyłożyć na stół jeszcze więcej. Takie informacje przekazał "AS". Naturalnie nie ma jednak mowy, by kwota była choć zbliżona do tej, wpisanej w kontrakcie gracza jako suma odstępnego. Wynosi ona... miliard euro.



Media: Pedri kuszony przez Bayern Monachium

Co mogłoby skusić Pedriego do zmiany otoczenia? Rzecz jasna - duża podwyżka. Według "AS" młody zawodnik mógłby liczyć na czterokrotną podwyżkę pensji względem tej, jaką otrzymuje w Barcelonie.

Bawarczycy byli zainteresowani pozyskaniem piłkarza już latem 2020 roku. Oferowali wtedy 50 milionów euro, ale gracz i obecny jego klub nie były zainteresowane. Gdyby Niemcy pozyskali Pedriego, niemal na pewno padłby transferowy rekord klubu. Obecnie wynosi on 80 milionów, które zapłacono za Lucasa Hernandeza.



TC