Reprezentant Polski nie chciał skorzystać z istniejącej opcji i zawieszać swojej umowy z Krasnodarem. Zamast tego pracował nad rozwiązaniem kontraktu i opuszczeniem klubu. Wcześniej informowano, że ma oferty m.in. z La Liga i Ligue 1. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że wybierze inny kierunek.

Media: Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub

Według informacji "Sportowefakty.wp.pl" jego nowym zespołem będzie grecki AEK Ateny. To aktualnie trzeci zespół greckiej ekstraklasy.

Jak wskazuje Piotr Koźmiński, może to być rozwiązanie tymczasowe - po zakończeniu sezonu "Krycha" być może powróci do Krasnodaru, lecz tylko "symbolicznie" - by przenieść się do innego zespołu.

Pomocnik jest ważnym piłkarzem reprezentacji Polski, która jeszcze w marcu stoczy kluczową batalię o awans na mistrzostwa świata. W finale baraży jej przeciwnikiem będzie Szwecja lub Czechy.