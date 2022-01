21-letni Norweg nieustannie zachwyca swoją skutecznością. W obecnym sezonie z rytmu nie wybiły go nawet dwie, przymusowe przerwy, spowodowane urazami. Jego nazwisko przewija się w kontekście transferu do takich potęg jak FC Barcelona, Real Madryt czy ekipy z Wysp. Okazuje się jednak, że jeden z potentatów powiedział "pas".

Media: Manchester United rezygnuje z walki o Haalanda

"ESPN" donosi, że z wyścigu po snajpera zrezygnowali włodarze Manchesteru United. Ich zdaniem zabieganie o Haalanda nie ma już sensu, gdyż on sam podjął decyzję i chce się związać z "Królewskimi". "Czerwone Diabły" mogą mówić o straconej szansie. Zabiegały bowiem o gracza już pięć lat temu, gdy ten wciąż występował w barwach Molde.



Jednocześnie, telewizja informuje, że z Realem obecnie (również pod względem finansowym) konkurować może tylko jeden zespół. To Manchester City. Kluczowe mogą okazać się jednak sympatie samego piłkarza, który sygnalizować miał, że to z hiszpańską drużyną chce związać swoją przyszłość.