Media: Nicola Zalewski z kontraktem w AS Roma aż do 2025 roku

Transfery piłkarskie

19-letni Nicola Zalewski, który latem tego roku został włączony do pierwszego zespołu AS Roma cieszy się dużym zaufaniem władz klubu. Według informacji "Sky Sports", chcą one aktywować w kontrakcie piłkarza specjalną klauzulę, równoznaczną z pozostaniem w zespole aż do 2025 roku.

