"Sroki" to aktualnie jedna z najsłabszych drużyn Premier League. W obecnym sezonie nie zanotowała jeszcze zwycięstwa i do niedawna była na niemal pewnym kursie do spadku. Sytuacja szybko może się jednak zmienić po tym, jak klub przejęło konsorcjum z Arabii Saudyjskiej.

Newcastle United wygra z FC Barcelona?

Media zapowiadają, że drużyna niebawem znacząco się wzmocni. Portugalski "Sport TV" sygnalizuje, iż już zimą do drużyny dołączyć ma Luis Diaz, aktualnie reprezentujący barwy FC Porto. Zainteresowanie nim wykazywała m.in. Barcelona, ale wiele wskazuje na to, że wobec oferty Newcastle... nie będzie mieć wiele do powiedzenia. Klub ma wyłożyć aż 80 milionów euro.



Diaz w obecnym sezonie zaliczył dotąd 11 występów. Strzelił w nich 7 goli. W FC Porto występuje od lipca 2019. Kolumbijczyk został wtedy pozyskany z Junior FC za 7,22 miliona euro.



TC

Reklama