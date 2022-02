24-latek zadebiutował w kadrze pod batutą Paulo Sousy, lecz wydaje się, że mimo zmiany selekcjonera na Czesława Michniewicza pozostanie jej bardzo ważnym punktem.

Media: Matty Cash na celowniku Atletico Madryt

Co ciekawe, Cash znalazł się w kręgu zainteresowań Atletico Madryt. W klubie tym miałby zostać następcą Kierana Trippiera, który trafił do Newcastle United. Media (konkretnie - "The Sun") donosiły o możliwym transferze, z którego jednak zimą nic nie wyszło. Według "Meczyków", temat powrócić może jednak w letnim okienku.



Serwis "Transfermarkt" wycenia Polaka na 22 miliony euro. Jego aktualna umowa z Aston Villą wygasa latem 2025 roku.