Młody Norweg mimo urazów, które jesienią tego roku spowodowały u niego dwie, przymusowe przerwy, popisać może się niesamowitą skutecznością. Nic zatem dziwnego, że plotki o potencjalnym transferze przybierają na sile. Latem snajpera będzie można wykupić z Borussii Dortmund za 75 milionów euro, co wydaje się atrakcyjną ceną.

Manchester City włącza się do walki o Erlinga Haalanda

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund - Greuther Fürth 3-0 - SKRÓT. WIDEO © 2021 Associated Press

Dotąd w kontekście transferu wymieniano przede wszystkim trzy kluby: FC Barcelonę, Real Madryt i Manchester United. Jak donosi "Bild", w grze pojawił się również rywal "Czerwonych Diabłów" zza miedzy - Manchester City.



Z drugiej strony - agent piłkarza, Mino Raiola deklaruje, że nie zamierza przenosić go za wszelką cenę i może zdecydować o pozostaniu w BVB, jeżeli pojawiające się oferty nie będą w stu procentach zadowalające. Sam klub, by zatrzymać napastnika jest gotowy podwoić jego pensję - z 8 do 16 milionów euro za sezon.



TC

Reklama

Czytaj więcej o transferach:



Gabriel Slonina na celowniku Juventusu



Rewolucja transferowa FIFA