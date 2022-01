23-letni zawodnik to wychowanek Górnika i jeden z najważniejszych piłkarzy klubu. O jego możliwej sprzedaży mówiło się od dawna - tyle, że w Zabrzu oczekiwano za niego naprawdę wielkich pieniędzy, co odstraszało potencjalnych nabywców.

Przemysław Wiśniewski na celowniku Legii

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Maciej Skorża: Jeśli coś nie będzie odpowiadać drużynie, wycofam się. WIDEO INTERIA.TV

Teraz sytuacja uległa zmianie. Kontrakt Wiśniewskiego wygasa wraz z końcem sezonu, a klub, by cokolwiek zarobić, musi zdecydowanie obniżyć swoje żądania. Według informacji serwisu "Meczyki.pl" skorzystać może na tym Legia, która wyraża zainteresowanie graczem.



Nie jest jednak jedynym klubem, który chciałby go w swoich szeregach, gdyż, według pogłosek, na cel wzięła go również węgierska drużyna MOL Fehervar. Dysponuje ona sporymi możliwościami finansowymi, toteż niewykluczone, że jej oferta przebije tę z Warszawy.



Naturalnie możliwym jest też, że zawodnik wypełni wiążący go kontrakt i po sezonie odejdzie za darmo.



Górnik dzięki udanej końcówce rundy jesiennej plasuje się w tabeli Ekstraklasy na siódmej pozycji i ma w dorobku 28 punktów. Legia jest przedostatnia i ma ich 15.