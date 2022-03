Verbić jest piłkarzem Dynama Kijów. Zespół, z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę aktualnie jednak nie gra (rozgrywki są zawieszone), co jest w pełni zrozumiałe. Jak donosi "Piłka Nożna", włodarze Legii starają się nakłonić skrzydłowego do gry w ich zespole - póki co przynajmniej do końca sezonu.

Legia Warszawa szykuje duże wzmocnienie

Według informacji dziennikarza tygodnika, Pawła Gołaszewskiego, Słoweniec już w poniedziałek ma przejść testy medyczne w polskiej drużynie.

Verbić to ważny punkt reprezentacji swojego kraju. Dotąd w jej barwach 28-latek zagrał 38 razy, strzelając pięć goli. Kontrakt z Dynamem Kijów jest ważny do grudnia tego roku. Póki co zapewne trafiłby do Legii w ramach objętego przepisami FIFA zawieszenia kontraktu (takowe obowiązuje do 30 czerwca).