Coraz bardziej prawdopodobny jest transfer Kyliana Mbappe. Według hiszpańskich mediów Francuz chce opuścić Paris Saint-Germain i przenieść się do Realu Madryt już tego lata.

Sympatia do "Królewskich" to rzecz, której Kylian Mbappe nigdy się nie wyparł. Hiszpańscy dziennikarze sugerują, że napastnik już podjął decyzję o swojej przyszłości. Ma być nią brak podpisu pod nowym kontraktem z PSG i przejście do Realu.

- Celem madryckiego klubu jest pozyskanie Erlinga Haalanada i Kyliana Mbappe. Do tego dochodzi sprowadzenie Davida Alaby, co wydaje się łatwiejsze. Real ma przekonanie, że łatwiej będzie dokonać transferu Mbappe niż Haalanda - stwierdził Jose Pedrerol, znany hiszpański ekspert rynku transferowego.

Vinicius Junior do Paris Saint-Germain?

W ramach potencjalnej transakcji z paryskim klubem, do stolicy Francji miałby przenieść się Vinicius Junior, który według autora programu "El Chiringuito" jest na celowniku dyrektora sportowego Leonardo. Do takiej wersji przychyla się także kataloński portal Deportes Cuatro.

