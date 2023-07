Media: Krzysztof Piątek zdecydował. Polak o krok od nowego klubu

Krzysztof Piątek minione rozgrywki spędził na wypożyczeniu z Herthy Berlin do US Salernitana. Tam zaprezentował się przyzwoicie, ale szału w oczach działaczy włoskiego klubu zdecydowanie nie zrobił. Napastnik reprezentacji Polski bowiem nie został po sezonie wykupiony z niemieckiej Herthy Berlin. W związku z tym Piątek oczywiście wrócił do swojego klubu macierzystego.