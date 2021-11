Francuz graczem Bayernu został w 2015 roku, lecz przez pierwsze dwa sezony był wypożyczony do Juventusu. Od 2017 roku broni już barw niemieckiego zespołu, lecz nie należy do gwiazd pierwszego formatu. Jak donosi "Bild", jego kontrakt, ważny do 2023 roku może nie zostać wypełniony.

Co z Kingsley'em Comanem?

25-latek znalazł się bowiem na celowniku FC Barcelona i Chelsea FC a Bayern może skorzystać z okazji i sprzedać gracza. Z drugiej strony - menedżer zawodnika, Pini Zahavi ma dążyć do tego, by ten wypełnił umowę i odszedł latem 2023 roku za darmo.



W obecnym sezonie Coman rozegrał dotąd 10 spotkań. Strzelił w nich dwa gole, zaliczył jedną asystę.



TC

Reklama