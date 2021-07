"Grosik" od stycznia 2020 roku bronił barw West Bromwich Albion, lecz po awansie zespołu do Premier Leauge odgrywał w nim marginalną rolę. Na początku tego roku klub chciał się go pozbyć i dał zielone światło na transfer, lecz piłkarz nie otrzymał żadnej satysfakcjonującej go oferty.

Wraz z końcem czerwca jego kontrakt wygasł. Gdzie będzie grać w kolejnym sezonie? Jak donosi serwis "Sportowefakty.wp.pl", możliwy jest powrót do Turcji, w której "Grosik" występował w latach 2011-2014.



Co istotne, serwis podkreśla, że pomocnik póki co nie bierze pod uwagę gry w Polsce. Już zimą pojawiały się plotki o zainteresowaniu ze strony Legii Warszawa, lecz jak czytamy, "daje sobie czas na powrót do kraju".



