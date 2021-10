Piłkarz znalazł się w kręgu zainteresowań Paulo Sousy, który powołał go już na marcowe mecze eliminacji mistrzostw świata i dał szansę debiutu w kadrze w starciu z Andorą (3-0). Portugalczyk zabrał również Kozłowskiego na Euro, podczas którego ten zaliczył dwa występy: przeciwko Hiszpanii (1-1) i Szwecji (2-3).

Kacper Kozłowski może trafić do Livepoolu?

Przed kilkoma dniami serwis "Calciomercato" informował, że sytuację gracza monitorują czołowe kluby Europy, między innymi AC Milan. "The Mirror" donosi, że piłkarza w swoich szeregach chętnie widziałby Liverpool. Według ich doniesień "The Reds" chcieliby pozyskać gracza już zimą, na co zgody nie wyrazi prawdopodobnie Pogoń Szczecin, jego obecny klub.



W obecnym sezonie Kozłowski rozegrał dotąd 11 spotkań. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył jedną asystę.



TC

