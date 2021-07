32-latek był związany z mistrzami Niemiec od 2011 roku. Klub zdecydował jednak, by nie przedłużać wygasłego wraz z końcem czerwca kontraktu. Było to jednym z ognisk zapalnych pomiędzy byłym już trenerem drużyny, Hansim Flickiem a kierownictwem i przyczyniło się do odejścia szkoleniowca.

Boateng jest już oficjalnie wolnym zawodnikiem, a jeżeli wierzyć doniesieniom "Corriere dello Sport", jego nowym klubem będzie AS Roma. Gorącym orędownikiem transferu jest Jose Mourinho, który starał się o piłkarza jeszcze w czasie, gdy prowadził Manchester United.



Czy to właśnie do tego zespołu trafi gracz? To pokaże czas, bowiem zainteresowanie sprowadzeniem go wykazywał też rywal zza miedzy - Lazio oraz AS Monaco.



W barwach Bayernu Monachium obrońca rozegrał łącznie 363 spotkania. Strzelił w nich 10 goli i zanotował 25 asyst.



TC

Reklama

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Zdjęcie Jerome Boateng / AFP/POOL ANDREAS GEBERT/ /AFP