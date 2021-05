Jak informują dziennikarze "The Daily Telegraph", Jadon Sancho znalazł się w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium. Młody gracz Borussii Dortmund prawdopodobnie będzie jednak dla mistrzów Niemiec zbyt drogi.

21-letni zawodnik jest związany kontraktem z BVB do czerwca 2023 roku. Anglik dąży jednak do tego, by występować w Lidze Mistrzów, a jego obecny klub może zakończyć obecny sezon Bundesligi na miejscu, które nie da tego przywileju.

Mówi się o możliwych przenosinach piłkarza do Paris Saint-Germain, a jak donosi "Daily Telegraph", gracz znalazł się też w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Temat zbadali również specjaliści z "Sport1", według których Sancho będzie jednak dla tego klubu zbyt drogi.



Borussia jest skłonna oddać gwiazdora za około 85-90 milionów euro. Bawarczycy z kolei w zbliżającym się okienku będą się starali minimalizować wydatki i skupiać się mają przede wszystkim na piłkarzach, którym wygasa umowa.



