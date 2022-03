"Krycha", według medialnych pogłosek namawiał obcokrajowców, grających z nim w Krasnodarze do zerwania umów. Ostatecznie niemal wszyscy zgodzili się na ich tymczasowe zawieszenie, które daje im wolną rękę w poszukiwaniach nowych ekip, lecz zmusza do powrotu do Rosji, gdy tamtejszy futbol wróci do łask FIFA i UEFA.

Wojna w Ukrainie. Grzegorz Krychowiak ma oferty z mocnych lig

"Niemal wszyscy", bowiem w gronie tym nie było właśnie Polaka, który ma jasno sprecyzowany plan - chce na dobre rozstać się z drużyną i Rosją. Jak donosi serwis "Sportowefakty.wp.pl", ma oferty m.in. z La Liga i Ligue 1. Nie oznacza to jednak automatycznie, że trafi do którejś z najmocniejszych lig. Przed kilkoma dniami informowano bowiem o zainteresowaniu ze strony... Legii Warszawa.

Pomocnik jest ważnym ogniwem reprezentacji, toteż istotnym jest, by był w rytmie meczowym przed decydującą batalią o mundial, którą stoczymy z Czechami lub Szwecją.

W obecnym sezonie Krychowiak zaliczył dotąd 17 występów. Strzelił w nich pięć goli, zaliczył trzy asysty.