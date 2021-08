CR7 wrócił do ekipy "Czerwonych Diabłów", a podpisanie umowy oficjalnie ogłoszono w piątek. Transfer do tej drużyny można określić mianem dużego zwrotu akcji, bowiem jeszcze kilka godzin przed komunikatem wydawało się, że trafić może do... rywala zza miedzy, "The Citizens".

Według informacji "The Sun", Ronaldo w nowej-starej ekipie będzie zarabiać rocznie 29 milionów euro. To mniej, niż otrzymywał w Juventusie (tam zarabiał 31 milionów), lecz i tak wystarczająco, by stać się nowym, najlepiej zarabiającym graczem ligi, wyprzedzając Romelu Lukaku.



Co ciekawe, dziennikarze ujawnili również, że piłkarz w tajemnicy negocjował z United od kilku miesięcy, a City miało być jedynie klubem... "drugiego wyboru". Może o tym świadczyć także informacja od Gianluki Di Marzio, który zdradził, że "The Citizens" oferowali mu pensję ponad dwukrotnie mniejszą (12 milionów euro za rok gry).



