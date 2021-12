Młody zawodnik ma na koncie występy w młodzieżowych kadrach Stanów Zjednoczonych, otrzymał też już powołanie do seniorskiej reprezentacji (dotąd w niej nie zagrał). Mimo to, formalnie wciąż nic nie stoi na przeszkodzie, by reprezentował nasz kraj, a sam deklaruje, że nie podjął dotąd w tej sprawie decyzji.

Media: Gabriel Slonina na celowniku Juventusu

Gra Sloniny w barwach Chicago Fire przyciągnęła uwagę czołowego klubu Europy. Jak donosi "Tuttosport", jego transfer biorą pod uwagę włodarze Juventusu Turyn, gdzie gra już inny bramkarz z Polski, Wojciech Szczęsny.



Według informacji mediów z Italii, 17-latek mógłby podpisać kontrakt przed startem kolejnego sezonu i błyskawicznie rozpocząć występy w drużynie U-23 "Starej Damy".



Włodarze Chicago Fire za pośrednictwem mediów zza Oceanu zdementowali już te doniesienia. - "Gagę" obserwuje wiele klubów. Zobaczymy sporo plotek - przekazali.



TC