21-latek znajduje się na radarach czołowych klubów Europy, a w kontekście transferu wymieniano już między innymi Real Madryt czy Bayern Monachium, gdzie mógłby trafić wobec możliwego odejścia z klubu Roberta Lewandowskiego.

Media: Erling Haaland podjął decyzję w sprawie przyszłości

Według informacji "Deportes Cuatro", szeroko powielanych przez media w Hiszpanii Norweg podjął już decyzję i chciałby przenieść się do "Dumy Katalonii". Jak czytamy, kocha Półwysep Iberyjski, a z dwójki tamtejszych gigantów woli Barcelonę od Realu Madryt. Tym bardziej, że do klubu ze stolicy ma według plotek trafić Kylian Mbappe, z którym nie chce dzielić szatni.



Po zakończeniu obecnego sezonu aktywna stanie się klauzula w kontrakcie Haalanda, umożliwiająca wykupienie go za kwotę ok. 70 milionów euro. Dla borykającej się z problemami finansowymi ekipy z Katalonii będzie to z pewnością wyzwanie - podobnie, jak spełnienie finansowych żądań samego gracza.



TC