Młody Norweg imponuje skutecznością i od miesięcy znajduje się na celowniku największych, europejskich potęg. W mediach pojawiały się już plotki o zainteresowaniu między innymi klubów z Wysp, lecz w ostatnim czasie wysunęła się na prowadzenie pogłoska, iż 21-latek przeniesie się do "Dumy Katalonii" - FC Barcelona.

Erling Haaland zmienił zdanie w kwestii transferu?

Według hiszpańskich mediów takiego wyboru miał dokonać sam piłkarz, który z jednej strony czuł do klubu sympatię, z drugiej zaś - wolał uniknąć przenosin do Realu Madryt i dzielenia szatni z Kylianem Mbappe, który - co wielce prawdopodobne - przeniesie się do "Królewskich" latem.



Co ciekawe, najnowsze doniesienia "SportBild" wskazują, że Haalandowi bliżej jednak do drużyny ze stolicy Hiszpanii.



Latem aktywna będzie klauzula wykupu snajpera z Borussii Dortmund. By go pozyskać, trzeba będzie wyłożyć ok. 70-75 milionów euro. Zdecydowanie bardziej bolesne dla finansów nowego pracodawcy będzie jednak zapewne spełnienie żądań gracza dotyczących pensji - mówi się, że w negocjacjach z angielskimi zespołami pojawiała się kwota rzędu 30 milionów euro rocznie.



TC