Pogłoski o transferze Edena Hazarda z Chelsea Londyn do Realu Madryt nabierają realnych kształtów. Zdaniem dziennika "AS" Belg latem trafi na Bernabeu, a Królewscy zapłacą 100 milionów euro i dorzucą w pakiecie Chorwata Mateo Kovacicia. Sam zainteresowany nie skomentował doniesień mediów.

Eden Hazard na celowniku Realu Madryt znalazł się już latem, ale wówczas klubowi mistrzowie Europy nie dogadali się z Chelsea Londyn i Belg pozostał w Anglii. Po mundialu Hazard skupił się na grze w Premier League, jednak marzeń o przenosinach do Madrytu nie porzucił.



Według dziennikarzy magazynu "AS", Eden Hazard może trafić do Realu po zakończeniu sezonu i będzie kosztował Real 100 milionów euro. Chelsea żąda za gwiazdora aż 170 milionów, ale Królewscy oferują niższą kwotę i w pakiecie Chorwata Mateo Kovacicia.



Władze Chelsea zaproponowały Belgowi podwyżkę wynagrodzenia i starają się go zatrzymać, ale nie wydaje się, by ta sztuka się udała. Hazard marzy o Realu Madryt i być może wreszcie dopnie swego. - Czy odejdzie? Wszystko zależy od niego. Ja chcę go mieć w drużynie - zapewnił Maurizio Sarii, menedżer The Blues.



Losy Edena Hazarda wyjaśnią się zapewne latem 2019 roku.



