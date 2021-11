41-letni obecnie Boruc powrócił do Polski latem 2020 roku. W obecnym sezonie występował jednak wyłącznie w pierwszej fazie zmagań, gdyż później leczył uraz.

Jego zastępcami są Cezary Miszta i Kacper Tobiasz. Szczególnie pierwszy z wymienionych robi dobre wrażenie, a jego postawa w meczach Ligi Europy zyskała rozgłos na kontynencie. Okazuje się jednak, że "Wojskowi" poszukują innego gracza do obsady bramki.





Media: Dwóch kandydatów do zastąpienia Boruca

"Przegląd Sportowy" informuje, że wybór klubu może paść na jednego z golkiperów czołowych drużyn ligi. Mowa o Vladanie Kovaceviciu, który broni barw Rakowa Częstochowa lub Dante Stipicy, związanym z Pogonią Szczecin.



24-letni Kovacević jest związany z Rakowem kontraktem do czerwca 2024 roku, przez co pozyskanie go może wiązać się z koniecznością wypłaty sporego odstępnego. Jeszcze dłuższa jest umowa bardziej doświadczonego, 30-letniego Stipicy - on z "Portowcami" podpisał ją aż do 2026 roku.



