Vlahović, który do zespołu trafił latem 2018 roku z Partizana Belgrad, zachwyca swoją skutecznością. W obecnym sezonie strzelił już w 19 występach 17 goli, a do tego dorobku dołożył jeszcze dwie asysty. Choć jego kontrakt ważny jest do końca sezonu 2022/2023, władze Fiorentiny starały się go przedłużyć - bezskutecznie.

Dusan Vlahović na celowniku Bayernu Monachium

Wszystko dlatego, że Serb doskonale zdaje sobie sprawę, że właśnie otwierają się przed nim wrota do wielkiej kariery. Jak donosi "SportBild", na celownik wziął go też Bayern Monachium. Niemiecki klub aktualnie (jeżeli wierzyć w przekazy gazet) stoi przed dylematem, związanym między innymi z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Jeżeli zdecyduje się sprzedać Polaka (mówiło się o kwocie rzędu 60 milionów euro), będzie potrzebować jego klasowego następcy.



Na Vlahovicia trzeba będzie wydać zdecydowanie więcej. Niemcy donoszą, że kwota ta wynosi sto milionów euro. Obok mistrzów Niemiec zainteresowanie wykazują Tottenham Hotspur, Juventus i Arsenal.



