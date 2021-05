36-latek ma za sobą bardzo udany sezon (strzelił w nim 36 goli, dokładając do tego dorobku cztery asysty), czego jednak nie można powiedzieć o całej drużynie Juventusu. Ta zakończyła bowiem zmagania w Serie A "dopiero" na czwartej pozycji, fiaskiem też skończyła się próba podboju przez nią Ligi Mistrzów. Włodarze nie kryją, że klub czeka prawdziwa, kadrowa rewolucja, a jej częścią może być rozstanie z CR7.

Media kilkukrotnie już informowały, że gwiazdor prawdopodobnie nie wypełni ważnego do czerwca 2022 roku kontraktu i już tego lata opuści klub. Wśród zainteresowanych nim drużyn wymieniane sa między innymi Sporting Lizbona i Paris Saint-Germain, lecz według "Gazzetty" możliwe są przenosiny do Manchesteru United, w dodatku - w ramach bardzo ciekawej transakcji.



Włodarze angielskiego giganta są bowiem skłonni dokonać wymiany za Paula Pogbę. Problemy takiego rozwiązania są jednak co najmniej dwa: po pierwsze, według włoskiej gazety Ronaldo musiałby się zgodzić na obniżkę pensji, po drugie zaś - władze United liczą, że "Stara Dama" do takiego ruchu im... dopłaci. Biorąc jednak pod uwagę sytuację finansową Juventusu oraz fakt, że stara się on raczej szukać oszczędności (przykładem może być sytuacja Wojciecha Szczęsnego, którego chce sprzedać, by pozyskać środki na utrzymanie Gianluigiego Donnarummy), taki scenariusz wydaje się mocno wątpliwy.



TC

Reklama