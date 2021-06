CR7 ma za sobą dość udany sezon. W 44 występach strzelił 36 goli i zaliczył cztery asysty. Jego ekipa jednak wypadła zdecdowanie poniżej oczekiwań. W lidze zajęła "dopiero" czwarte miejsce, fiaskiem zakończyła się także próba podbicia przez nią Ligi Mistrzów.

To właśnie słaba postawa "Starej Damy" ma skłaniać Portugalczyka do odejścia z drużyny. Media łączyły go już między innymi z Manchesterem United i Sportingiem Lizbona, lecz od pewnego czasu coraz więcej mówi się o możliwych przenosinach do Paris Saint-Germain.



Te doniesienia potwierdzają dziennikarze "AS". Według ich informacji działacze francuskiej ekipy nawiązali już kontakt z otoczeniem Ronaldo, a on sam ma być mocno podekscytowany wizją występów w PSG. Jednocześnie, klub prawdopodobnie potrzebować będzie zawodnika wielkiego kalibru wobec prawdopodobnego rozstania z Kylianem Mbappe.



Hiszpańskie media uważają, że Juventus nie będzie Ronaldo czynić przeszkód w ewentualnym transferze. Trener Massimiliano Allegri woli bowiem stawiać na innych piłkarzy.



