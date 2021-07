Media: Cristiano Ronaldo pozostanie piłkarzem Juventusu Turyn

Transfery piłkarskie

Przez długie tygodnie media spekulowały na temat możliwego transferu Cristiano Ronaldo, który po latach spędzonych w Juventusie Turyn miałby zmienić otoczenie. Najświeższe doniesienia wskazują jednak, że Portugalczyk pozostanie w klubie, a powód tego jest prozaiczny - nikogo nie stać na to, by płacić mu równie wysoką, co w "Starej Damie" pensję.

